شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يعود لبلاتوه "كيرة والجن" بعد 30 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم كريم عبد العزيز لبلاتوه فيلم "كيرة والجن" بعد شهر خاصة أن الفيلم توقف الفترة الماضية لانشغاله بتصوير مسلسله "الاختيار 2" والذي يشاركه في بطولة العمل النجم أحمد مكى، ومن المقرر أن يضع كريم خطة زمنية للتوفيق بين باقي مشاهده في الفيلم والمسلسل للانتهاء منهما قبل حلول شهر رمضان.

فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية «1919» للمؤلف أحمد مراد، الذى كتب السيناريو والحوار، ويشارك فى بطولته هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

ويرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم.