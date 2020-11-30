بيت الشعر بدبي ينظم أمسية «مجد الوطن»

الإثنين 30 نوفمبر 2020

نظَّم بيت الشعر، التابع لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع مؤسَّسة عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب»، أمسية شعرية افتراضية بعنوان «مجد الوطن»، احتفالاً باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، شارك فيها عدد من الشعراء اللامعين على الساحة الإماراتية المحلية، وهم: الشاعر عيضة بن مسعود، والشاعر سعود المصعبي، والشاعر ربيع الزعابي، وأدارتها الإعلامية عائشة حسن.



تأتي هذه الأمسية، احتفاءً بإسهامات الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب»، التي تعدُّ من روّاد الشعر النبطي الإماراتي، والتي عُرِفت سابقاً بفتاة الخليج، وقد تركت بصمتها على المشهد الشعري النبطي، ليس في الإمارات فحسب، بل في كلِّ منطقة الخليج، حيث غنّى لها كبار المغنين في الخليج، وترددت كلماتها في كل محفل وميدان، وقد اعتزلت الشعر في أواخر التسعينيات من القرن الماضي. كما أعرب الشعراء المشاركون في الأمسية، عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الفعالية، تكريماً لإرث فتاة العرب الشعري، التي أثرت وطوَّرت الشعر الشعبي، وأبدعت في كلِّ أغراضه ومجالاته، حيث إنَّ عطاءاتها وإسهاماتها ستظلُّ خالدة ومضيئة في ذاكرة الوطن، ولأنَّ هذه الأمسية تصبُّ في خانة الوفاء للوطن ورموزه، ومن بينهم الشعراء والأدباء، أمثال الشاعرة الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي.