ابنتا عاصي الحلاني تحتفلان بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني، جمهوره ومتابعي حسابه على موقع "انستجرام"، صورة تجمعه بابنتيه ماريتا ودانا، أثناء الاحتفال بعيد ميلاده.
ويظهر الحلاني جالسا أمام تورتة عيد الميلاد، بينما تقبله ماريتا ودانا، وكتب في تعليقه على الصورة "حبايبي وحياتي وعيون قلبي".
جدير بالذكر أن عاصي أحيا مطلع شهر نوفمبر الجاري حفلا في دار الأوبرا المصرية ضمن مهرجان الموسيقى العربية، وشاركه نجله الوليد غناء واحدة من أشهر أغانيه.
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