تراند اليوم : شاهد.. محمد رمضان يسقط على «مؤخرته» على المسرح أثناء تكريمه في دبي



تعرض الفنان المصري محمد رمضان- المتهم بالتطبيع بعد ضجة صوره مع فنان إسرائيلي- إلى موقف مُحرج للغاية، بعد سقوطه بشكل عنيف على المسرح أثناء تكريمه في مهرجان الضيافة في دبي.

وأظهر الفيديو أن “رمضان” كان يصعد على المسرح لاستلام جائزته وكان يمشي واثقًا من نفسه مرتديًا نظارة سوداء إلا أنه سقط بعنف على مؤخرته.

وبدا أن السقوط أثر على محمد رمضان، وكان يسير بشكل غير متزن على قدم واحدة، إلا أنه أكمل طريقه في محاولة لتفادي الموقف المحرج الذي تعرض له.

ونشر "رمضان" الفيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق بالقول :" ما يقع إلا الشاطر.. ثقة في الله نجاح".