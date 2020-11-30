تيسا فارميجا: رعب الزواج أشد من السينما

متابعة بتجـــــــــــرد: اعترفت الممثلة الأمريكية تيسا فارميجا أنها تزوجت كاتب السيناريو هادلي كلاين في أغسطس الماضي في مراسم سرية، بعد أن كانت فكرة الزواج ترعبها، رغم أنها نجمة أفلام رعب في هوليوود، مشيرة إلى أن فكرة الزواج كانت ترعبها أكثر من السينما.
وقالت فارميجا (26 سنة) عبر حسابها في إنستغرام، إنها تشعر بالرضا والامتنان والسعادة في السنة الجارية، منوهة بزواجها من كلاين، ومعربة عن سعادتها لأنها أصبحت امرأة متزوجة.
وأوضحت أنها كانت تلمح إلى ارتباطها بكلاين، ولكنّ المعجبين لم يلاحظوا ذلك، وأضافت أن قصة الحب بينهما بدأت منذ 4 سنوات، وعندما شعرا أنهما لا يستطيعان الابتعاد عن بعضهما لحظة، توجا حبهما بالزواج بحسب قولها.
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