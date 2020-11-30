محمود العسيلي: “الناس تايهة وغضبانة وده اللي بيخلق التعصب”

متابعة بتجـــــــــــرد: علق الفنان محمود العسيلي، على الخلافات التي نشبت على مواقع التواصل الاجتماعي بين جمهوري نادي الزمالك والأهلي، عقب انتهاء مباراة نهائي أبطال إفريقيا يوم الجمعة الماضية.

وكتب العسيلي، على حسابه الشخصي بـ”تويتر”: “بعض الناس عايزة تلزق نفسها في أي حاجة تنتمي ليها وخلاص حتى لو هما مش فاهمين إيه الحاجة دي.. الناس دي فاقدة هويتها وتايهة وغضبانة غضب مكبوت مش عارف يطلع.. ودا اللي بيخلق التعصب والاحتقان في أمور تافهة و صغيرة علاقتهم بيها مجرد انتساب أو رمي جتت.. أهو حاجة يستخبوا وراها وخلاص”.

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، بنهائي دوري أبطال إفريقيا.