العرض العالمي الأول لفيلم “حظر تجول” في مهرجان القاهرة السينمائي

متابعة بتجـــــــــــرد: يُعرض فيلم “حظر تجول”، للمخرج أمير رمسيس، يوم الجمعة المقبل، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42 المقرر انطلاقها بعد ثلاثة أيام.

“حظر تجول” سيتم عرضه في قاعة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وبحضور أبطاله وصناعه، في أول عرض عالمي له.

ويتتبع الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.