ليلى علوي تعيد ارتداء ملابسها القديمة: “هيفضل بنفس القيمة”

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة ليلى علوي، مجموعة من الصور لملابسها التي أعادت ارتدائها مرة ثانية بعد مرور 25 عامًا أي ربع قرنًا على شرائها، وذلك بعد إشادة الجمهور بها عقب ظهورها بها في مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت ليلى في الصور التي نشرتها على حسابها الشخصي بـ”تويتر” وعلقت على الصور قائلة: “في لبس مهما عدى عليه وقت، وعدت عليه فصول، هيفضل بنفس قيمته”، وعبرت عن حبها لهذه الملابس، قائلة: “كل الحب للبس الشتا”، وطرحت سؤالا على متابعيها: “ايه اللبس الشتوي اللي ما تقدرش تستغنى عنه؟”.

ليلى علوي تغيبت عن الدراما والسينما منذ عام 2016، حينما عُرض لها مسلسل “هي ودافنشي” مع النجم خالد الصاوي، وتقوم حاليًا بتصوير فيلم “ماما حامل”، بينما انتهت الفترة الماضية من تصوير فيلم “التاريخ السري لكوثر”.