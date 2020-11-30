قريبا.. هشام عباس يطرح أغنيته الجديدة “اللي إحنا فيه”

متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد الفنان المصري هشام عباس، لطرح أجدد أغانيه “اللي إحنا فيه”، خلال أيام، عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان تامر علي، وتوزيع موسيقي توما، ومن إنتاج شركة “مزيكا”.

وأعلن هشام عباس في بيان صحفي، أنه قرر عدم الإبتعاد مجددًا عن جمهوره ومحبيه لفترات طويلة، مشيرًا إلى أنه سيطرح من وقت إلى آخر أغنيات جديدة، وذلك بعد عودته إلى الساحة الغنائية عقب فترة غياب، وصدور ألبومه الأخير “عامل ضجة”.

يذكر أن شركة “مزيكا” سبق أن طرحت أغنية “هي دي”، للنجم هشام عباس، في فبراير 2020، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الحب، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي كريم عبد الوهاب.