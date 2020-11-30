“الجائحة”.. فيلم روائي عن رجاء الجداوي

متابعة بتجــــــــــــرد: تستعد إحدى المنصات الإلكترونية لعرض فيلم جديد يرصد جانبا من حياة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي قبل إصابتها بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19”.

ذكر ذلك موقع “في الفن” المصري، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الفيلم يحمل اسم “الجائحة”، مشيرة إلى أنه من المقرر عرضه خلال الأسابيع المقبلة.

ولفتت إلى أن الممثل الإماراتي سالم العامري، الذي ينشغل في تصوير الفيلم في الوقت الحالي، عبر عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل الذي يجسد فيه شخصية شاب مصري يعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الموقع أن الفيلم يعبر عن قاعدة جماهيرية كبيرة للفنانة المصرية رجاء الجداوي في الخليج، حيث تم تكريمها أكثر من مرة في دبي والكويت والسعودية.

ونوه الموقع إلى أن أحداث الفيلم تدور في إطار اجتماعي تربوي ويتضمن بعض الأحداث الإنسانية التي تتعلق بفيروس كورونا وتداعياته، مشيرا إلى قول العامري، إنه “يريد الظهور للمشاهدين بدور مختلف يحمل جوانب نفسية صعبة لإظهار موهبته الحقيقة.

ولفت الموقع أن “الفيلم هو أول فيلم روائي يجسد جزء من حياة الفنانة الراحلة تقديرا لمكانتها الفنية وتأثيرها الكبير في العالم العربي”.

ورحلت رجاء الجداوي بداية شهر يوليو/ تموز الماضي، بعد احتجازها فى الحجر الصحي عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).