حديث السوشيل ميديا: سقوط محمد رمضان على المسرح في دبي

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرض الفنان المصري محمد رمضان لموقف محرج خلال حضوره فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان ضيافة االذي أقيم في دبي.

وفي التفاصيل، سقط محمد رمضان عند صعوده على خشبة المسرح لتسلم جائزته وسط صراخ الحاضرين الذين عبروا عن خوفهم على النجم المصري.

كن رمضان تدارك الموقف بشكل سريع ووقف بعد ثوانٍ معدودة وواصل السير ليتسلم جائزته.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي الفيديو بشكل كبير، إذ عبر البعض عن حزنهم لسقوط الفنان، بينما سخر البعض الآخر وأطلقوا النكات على سقطة “الملك”.

وانطلق مهرجان “ضيافة” الأبرز في الإمارات العربية المتحدة بدورته الرابعة قبل ساعات بجانب نافورة دبي وذلك بعد أن تأجل أكثر من مرة بسبب وباء كورونا.

وحملت الدورة الرابعة للمهرجان رسالة سلام من الإمارات العربية المتحدة إلى العالم، وإلى خط الدفاع الأول حول العالم.