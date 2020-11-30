متابعة بتجــــــــــــرد: وجهت تهمة “القتل غير العمد” لطبيب نجم كرة القدم الراحل دييغو مارداونا بعدما أظهرت بعض التحقيقات أن الوفاة تنطوي على إهمال طبي. ويذكر أن التقارير الطبية أظهرت أن ماردونا توفي إثر إصابته بسكتة قلبية عن 60 عاماً.
وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أنه عانى من أزمة قلبية في منزله بعد خضوعه لعملية جراحية إثرجلطة دماغية. واحدثت وفاته حالة عارمة من الحزن في العالم عموماً وفي بلده الأرجنتين التي قادها إلى كأس العالم في العام 1986 خصوصاً. واقيمت له مراسم تأبين شعبية شارك فيها الملايين من محبيه.
وفي سياق آخر أحدثت صورة السيلفي التي التقطها مغسل الموتى كلاوديو فرنانديز مع جثمان النجم موجة من الجدل في أوساط هؤلاء.
وذكرت إحدى الروايات على مواقع التواصل أن الشرطة الأرجنتينية عثرت على الرجل جثة هامدة ملقاة في صندوق للقمامة. واشير إلى انه تعرض للضرب المبرح والسحل. إلا أن رواية أخرى أكدت عدم صحة هذا الخبر وذرك متابعون أن ما يشاع مجرد أكاذي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاته.. توجيه هذه التهمة لطبيب دييغو ماردونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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