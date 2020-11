شكرا لقرائتكم خبر عن Croods 2 يحقق 35 مليون حول العالم.. منها 20 مليون في الصين فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم الرسوم المتحركة العائلي Croods 2 أن يحقق إجمالي إيرادات حول العالم 35 مليون دور، من بينهم 20 مليون في الصين فقط، ما يعني استمرار انتعاش سوق السينما في الصين رغم إغلاق السينمات على نطاق واسع في الصين وجميع أنحاء البلاد بسبب ارتفاع حالات.COVID-19.

في حين جمع The Croods: A New Age 3.9 مليون دولار في Black Friday، ومن المتوقع أن يحقق 14 مليون دولار في أمريكا الشمالية خلال 5 أيام إذا استمرت التوقعات في اتجاها، وذلك وسط احتفالات عيد الشكر.

الرسوم المتحركة The Croods: A New Age، وهو الجزء الثاني من فيلم The Croods، حيث يعيد تقديم عائلة Croods التى تعود إلى عصور ما قبل التاريخ أثناء بحثهم عن المكان المثالى للمنزل، وسرعان ما يكتشفون جنة شاعرية تلبى جميع احتياجاتهم ، باستثناء مشكلة واحدة: عائلة تسمى Bettermans تعيش هناك بالفعل، وحقق الفيلم فى دور العرض مليون و800 ألف دولار فى يومين فقط.

وتدور أحداث الفيلم حيث لم يمض وقت طويل قبل أن يرحب Bettermans بآل Croods ويعرفهم على حياتهم العصرية ومع ذلك، سرعان ما ستنشأ التوترات وعندما يبدو كل شىء ضائعًا، يظهر تهديدًا جديدًا سيدفع كلا العائلتين في مغامرة ستجبرهما على احتضان خلافاتهما، واستخلاص القوة من بعضهما البعض وصياغة مستقبل معًا.