شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم فهمى ينتهى من تصوير كليب "تقيل وهادى" في مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى أمس المطرب حاتم فهمى من تصوير أحدث كليباته الذى يحمل اسم "تقيل وهادى" على طريقة الفيديو كليب في أحد الاستديوهات بمنطقة مصر الجديدة وهى نفس الأغنية الرئيسية للألبوم من كلمات وألحان عمر الشربينى وتوزيع كريم عبد الوهاب ومن المقرر طرحها على اليوتيوب والقنوات الفضائية شهر ديسمبر المقبل .

ويتعاون في ألبومه الجديد مع عدد كبير من صناع الموسيقى حيث يتعاون مع عدد من الشعراء منهم إبراهيم شتا وعمر يحيى وعمر الشربيني وربيع السيوفي، ومن الملحنين كريم محسن وعمر الشربيني ويشارك حاتم بنفسه في الألحان، كما يتعاون مع الموزعين هاني يعقوب وكريم عبد الوهاب وأحمد حسين ومينا ومحمد عبد السلام ووليد شراقي ومحمد رامي.

وطرح المطرب حاتم فهمى مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "شفت" على "يوتيوب" والمتاجر الإلكترونية، ليعود بها بعد فترة غياب طويلة، من كلمات وألحان عمر الشربينى، وتوزيع وميكس وماستر لكريم عبد الوهاب، والكليب من إخراج عمر الشربينى، وظهر حاتم فى الكليب بلوك جديد من حيث الشعر والملابس.

كما كان قد طرح دعاء دينى في موسم رمضانت الماضى، يحمل اسم "خليك واثق فى الله" وهو من كلمات والحان عز الدين وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وتقول كلمات الدعاء" خليك واثق في الله عايش لرضاه كل الأوقات وياه، ده مفيش حد بينساه إلا وتلقاه ديماً تعبان جواه، وبلاش تيأس من الأول لو أنت حلمك إتأجل هتقدر تاني هتكمل لو انت معاه، خليك ديماً مقربله بطيبة قلبك إوصله ده لا قبله ولا بعده كفاية رضاه" .