شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الباسوسي يكشف تفاصيل خطة إنتاج أفلام تخص الأطفال والأجيال الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما أن المركز خلال الفترة القادمة سيكون لديه خطة عمل لإنتاج عدة أفلام تخص الأطفال، وذلك حرصا على عودة تلك النوعية من الأفلام على الساحة السينمائية ولعودتها مرة أخرى للمشاركة بالمهرجانات الدولية.

وأضاف رئيس المركز القومي للسينما : " من المقرر أن تخاطب تلك الأفلام الأجيال الجديدة المواكبة لكل ما هو متطور وتكنولوجي ، وبالفعل بدأنا تصوير فيلم العرائس " لما أكبر " وهو فكرة وسيناريو "خالد جمال" ، إخراج "سامح الشرقاوى ، وتدور أحداث الفيلم حول تخبط أحلام الطفل في السن المبكر إلى أن يصل إلى هدفة وتؤكد فكرة الفيلم علي ضرورة الاهتمام بالدراسة.

وجدير بالذكر أن فيلم "لما أكبر" من إنتاج الإدارة العامة للإنتاج تحت إشراف المونتيرة "منار حسني" مدير عام الإنتاج ، وتصميم عرائس وديكور "رامى صبحى" ، مدير تصوير " مينا مرزوق"، مدير انتاج "احمد رفاعى" ، مساعد مخرج "عمر فرج".

يذكر أن المخرج "سامح الشرقاوى" وهو خريج معهد السينما قسم الرسوم المتحركة وحاصل على دبلوم الدراسات العليا فى الرسوم المتحركة ويعد فيلم "لما اكبر" ثالث تعاون مع المركز القومى للسينما بعد فيلم سالم وفيلم نقطة ومن اول السطر.