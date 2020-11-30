فيديو.. محمد رمضان يسقط على المسرح في مهرجان ضيافة

الإثنين 30 نوفمبر 2020

تعرض الفنان المصري محمد رمضان لموقف محرج أثناء حضوره فعاليات مهرجان ضيافة، المقام حاليا في دبي.



ودخل محمد رمضان ممشى الحفل مرتديا حلة سهرة سوداء مطعمة باللون الذهبي، وأثناء توجهه لمنصة التكريم، انزلقت قدمه وسقط على المسرح وسط صرخات الحضور.

ووقف رمضان سريعا واستكمل السير نحو المنصة ولكن كان يسير ببطء شديد وحذر حتى لا يسقط مرة أخرى.

ويعد ذلك أول ظهور للفنان محمد رمضان عقب أزمته الأخيرة بعد انتشار صورة له مع مغني إسرائيلي، ما عرضه لانتقادات شديدة من قبل الجمهور، انتهت بقرار نقابة المهن التمثيلية في مصر بمنعه مؤقتا من التمثيل لحين التحقيق معه وسماع أقواله.

يذكر أن هذه الدورة الرابعة من مهرجان ضيافة، وحضرها عدد من الشخصيات العامة في الوطن العربي والنجوم ومن بينهم لطيفة ولجين عمران.