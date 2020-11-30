شكرا لقرائتكم خبر عن Netflix تواجه أزمات بسبب The Crown وGodzilla vs. Kong.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن شبكة Netflix واقعة في أكثر من أزمة، فوفقًا لحكومة المملكة المتحدة كان يجب علي الشبكة ان توضح لمشتركيها البالغ عددهم 195 مليونًا أن الدراما الملكية The Crown بها جزء خيالي وليست كلها أحداث واقعة بالفعل، حيث قام وزير الثقافة أوليفر دودن بتكثيف الضغط على جهاز البث لمعالجة التلفيقات التاريخية في السلسله الرئيسية لنتفيكس الان، التي صاغها بيتر مورجان وأنتجتها شركة Left Bank Pictures.





في حديث وزير الثقافة إلى The Mail on Sunday، قال: "إنه عمل خيالي تم إنتاجه بشكل جميل ، لذا كما هو الحال مع الإنتاجات التلفزيونية الأخرى، يجب أن تكون Netflix واضحة جدًا في البداية."

وأضاف الوزير الذي يخطط للكتابة إلى Netflix هذا الأسبوع للتغلب على الأمر: "بدون ذلك، أخشى أن يكون هناك جيلًا من المشاهدين لم يعيش هذه الأحداث قد يخطئ في التفريق بين الخيال و حقيقة".

وعلي الجانب السينمائي وحسب موقع deadline هناك صفقات تدور حول فيلم Godzilla vs. Kong، وتجري Warner Bros محادثات لعرض الفيلم علي HBO Max، في حين اكدت مصادر، أن Netflix قدمت عرضًا يزيد عن 200 مليون دولار للفيلم الذي أخرجه آدم وينجارد ، لكن WarnerMedia رفضت العرض ويقال إنها تجري محادثات لعرضه علي HBO Max .



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Godzilla vs. Kong، هو الفيلم الرابع في تلك السلسلة، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائية في 21 مايو 2021 ،ولكن ليس من الواضح أن الصالات السينمائية الأمريكية ستعود للعمل بالكامل بحلول ذلك الوقت، وحتى لو كانت كذلك، فإن الاستوديوهات تواجه تخمة من الأفلام الكبيرة المقرر الدفع بها والتي تم تأجيلها إلى هذا الموعد بسبب جائحة كورونا، وكان من المفترض عرضها خلال عام 2020.

فيلم Godzilla vs. Kong (جودزيلا ضد كونج)، إخراج آدم وينجارد وبطولة ميلي بوبي براون وألكسندر ساسجارد، ويتناول المعركة الفاصلة بين الوحشين الأسطوريين كينج كونج وجودزيلا.