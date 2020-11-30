هنا الزاهد لزوجها أحمد فهمي بعد أزمة شيكابالا: الأيام دي ماينفعش تبقى كده

الإثنين 30 نوفمبر 2020

وجهت الفنانة المصرية هنا الزاهد، رسالة إلى زوجها الفنان المصري أحمد فهمي، بعد دخوله في حرب شرسة مع جماهير نادي الزمالك المصري.



وكان خلاف سابق وقع بين اللاعب المصري "شيكابالا" والفنان أحمد فهمي، انتهى باعتذار الأخير، لكن "فهمي" تراجع فجأة عن اعتذاره عقب نشر "شيكابالا "استوري" عبر حسابه على موقع انستجرام، لصورة له يرفع خلالها الحذاء لجمهور النادي الأهلي من إحدى مباريات القمة السابقة.

وجاء رد فعل شيكابالا بعد قيام 4 من مشجعي النادي الأهلي بوضع تي شيرت لنادي الزمالك يحمل رقم اللاعب شيكابالا على كلب.

وكتبت هنا الزاهد، عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، "بعيدًا إن شهادتي فيه مجروحة لأن الناس هتقول ده جوزي، أنا لا بفهم في الكورة ولا بتفرج عليها بس بشوف قد إيه الإنسان ده بيحب يكون عفوي وبينسى إنه ممثل وبيتعامل مع كل الناس بكل ذوق حتى في الشارع وفي التصوير وفي كل مكان والناس اللي عارفاه عارفين ده كويس".

وأضافت: "عارفة الناس بتفضل تقول لا ده ممثل ماينفعش يقول رأيه، بس للأسف الإنسان ده بينسى وبيخسر من كتر ما هو اللي في قلبه على لسانه ومش بيحب ينافق ولا بيرضي حد عشان يكسب جمهور زي ما ناس كتير بتعمل كده".

وتابعت: "لما بيكتب رأيه بيكتبه على أكونت فيس بوك، اللي في صحابه زيه زي أي حد أهلاوي بس للأسف بتطلع أخبار بالكلام اللي بيقوله، عمومًا أنا عايزة أقولك إنك قلبك طيب وعفوي بزيادة وبتقول اللي جواك من غير ماتحسبها عشان بتنسى إنك ممثل أصلا بس الأيام دي ماينفعش تبقى كده للأسف".

واختتمت هنا الزاهد، رسالتها للفنان أحمد فهمي زوجها قائلة: "اعمل اللي يريحك لأنك إنسان واحنا كده كده بنحبك جدًا".

ورد أحمد فهمي، على ما كتبته زوجته هنا الزاهد، قائلًا: "انتي أكتر واحدة عارفاني ومعشراني، بس والله أنا خلاص مش فارق حاجة أصلًا".