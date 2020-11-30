شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب تعيش ديمى لوفاتو أسوأ أيام حياتها.. اعرف إيه الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية ديمى لوفاتو تعيش أسوأ أيام حياتها، وذلك بعد ظهور خطيبها السابق ماكس إيريش وهو بصحبه صديقته الجديدة ماريا أنجيليك التى خطفت الأنظار وجعلت ماكس يظهر وكأنه استطاع أن يتخطى مرحلة انفصاله عن النجمة الشهيرة.

واستطاع موقع "TMZ" أن يكشف عن واحدة من النزهات التى جمعت ماكس إيريش وصديقته وهو ما ظهر بعدد كبير من الصور التى سجلتها عدسات مصورى "الباباراتزى"، ويتوقع البعض أن ماكس أخذ هذه الخطوة لكى يظهر للجميع شخص قوى استطاع أن يتخطى مرحلة انفصاله عن لوفاتو وأنه قادر على بدء قصة حب جديدة، ولتأكيد ما يتردد ينشر ماكس عدد من الفيديوهات التى تجمعه بماريا خلال استمتاعهما بوقتهما.



ماكس و صديقته ماكس و صديقته

بينما كان الثنائى محط تركيز وسائل الاعلام الفترة الماضية بعد ظهورهما على أحد الشواطئ.

وكان آخر ظهور لماكس قبل الارتباط بماريا كان شهر أكتوبر الماضى حيث ظهر وهو يجلس على رمال احدى الشواطئ الموجودة فى ماليبو، وظهر متوترًا فى أعقاب انفصاله عن ديمى لوفاتو.

و حسب موقع "TMZ" أن ديمى لوفاتو بدت منزعجة للغاية من تصرفات ماكس العشوائية وغير المدروسة التى صدرت منه بعد الانفصال .