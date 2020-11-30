"صداقة أفسدها التعصب".. القصة الكاملة لأزمة أحمد فهمي وشيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

جدد نهائي القرن بين الأهلي والزمالك والذي انتهى بتتويج الأحمر بالأميرة السمراء للمرة التاسعة في تاريخه؛ الأزمة بين الفنان أحمد فهمي وقائد الفارس الأبيض محمود عبد الرازق شيكابالا.

البداية كانت جيدة حينما قدّم أحمد فهمي رسالة اعتذار لشيكابالا، بعد تعرضه للتنمر من قِبل بعض جماهير النادي الأهلي، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "رغم خلافي معه الشديد ومفيش صلح لا من قريب ولا من بعيد بيني وبينه، لكن موضوع الكلب والفيديو ده حاجة عنصرية جدا الصراحة ومنظر بشع، إحنا جمهور كبير ومحترم وبنقول على الغلط غلط حتى لو طالع من عندنا، الاعتذار عن اللقطة دي واجب، بعتذرلك.. لكن موقفي منك لن يتغير".

المفارقة أنه سرعان ما تراجع فهمي عن اعتذاره لشيكابالا، وأعلن ذلك مجددا عبر "فيسبوك"، معللًا ذلك بصورة قديمة ‏نشرها شيكابالا على "استوري" حسابه عبر "إنستجرام"، واعتبرها ‏الأخير مُسيئة لجمهور الأهلي‎.

وأجرى فهمي مداخلة هاتفية مع قناة الأهلي، وذكر أن "هدف شيكابالا الذي أحرزه خلال اللقاء مش مؤثر ومحدش هيفتكره، وده أحلى ماتش حضرته في حياتي".

وتعود بداية الأزمة بين أحمد فهمي وشيكابالا إلى شهر فبراير الماضي، حينما هاجم الأول قائد الزمالك بعدما رفع إشارة خارجة لجماهير الأهلي في مباراة السوبر المصري التي جمعت القطبين وانتهت بفوز الأبيض.

وكتب فهمي آنذاك عبر حسابه على موقع "تويتر": "أحترم نادي الزمالك طبعا، وأحترم رموزهم ومعظمهم أصدقائي كابتن حسن شحاتة وحازم إمام وكتير غيرهم، لكن تحاول تستخف بجمهور الأهلي عشان تأخذ بنط، لا تعالى أنا أقولك رغم أنك حبيبي، ما تضحكش على جماهير الأبيض المحترمة والكبيرة لأنك زيك زي كهربا كان نفسك تبقى في الأهلي، بس الفرق الوحيد أن كهربا كان مرحب بيه، بنفسي اتوسط لك وقت مجلس مهندس محمود طاهر عن طريق الدكتور هشام العامري عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في الوقت ده بناء على رغبتك وطلبي قوبل بالضحك مش بس بالرفض، مع العلم أنك مضيت مرة زمان أوي قبل الواقعة دي؟ تفتكروا حسام عاشور ممكن يعمل كده؟ تفتكروا عماد متعب اللي كان بيتشتم بأمه وبيته وبيتعمل عليه دخلات عمره عمل كده؟ تفتكروا حازم إمام ممكن يعمل كده؟ ممنوع اللي حصل امبارح ده تحت أي ظرف لا تجاه جمهور الأهلي الكبير ولا جمهور الزمالك الكبير"، وذلك قبل أن يتراجع ويحذف ما كتبه.

وعقب ذلك، قال فهمي خلال لقاء له عبر قناة "الأهلي": "أنا تضايقت من شيكابالا بسبب اللي حصل في ماتش السوبر بالإمارات، مع إن بيني وبين شيكا عيش وملح وهو بني آدم محترم، وكتبت بوست عدواني كتير، بس من غير قلة أدب، لحد ما مصطفى سيف العماري عضو الزمالك السابق كلمني قالي: يا فهمي أنتوا أصحاب.. قولتله: بص هو عمل إيه مع جمهور الأهلي، قالي: يبقى تكلمه في التليفون، فلما أدركت إني عملت حاجة غلط مسحت البوست.. أنا بعتذر لشيكابالا من هنا.. ومفيش مشاكل بينا".

وعقب ذلك، دافع فهمي عن شيكابالا بعد تعرضه للتنمر، ونشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة مرسومة لشيكا، معلقًا: "طول عمري أهلاوي متعصب.. شجع براحتك.. حفل براحتك.. هاجم براحتك.. لكني ضد التنمر والعنصرية والخوض فى الأعراض.. شيكا غلط في ماتش السوبر وأنا أول واحد رديت عليه بس مش ده الرد.. متضامن مع شيكا".

وبعدما هدأت الأزمة، عاد الخلاف من جديد للاشتعال في أكتوبر الماضي، بعدما التقيا في حفل زفاف عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق شريف منير حسن، بعد أشهر من هجوم فهمي على شيكا بسبب محاولات الأخير استفزاز جمهور النادي الأهلي الذي ينتمي له الفنان، عقب فوز الزمالك بكأس السوبر المحلي في فبراير الماضي.

أحمد فهمي فور ذهابه لحفل الزفاف بصحبة زوجته الفنانة هنا الزاهد، عرف بوجود شيكابالا، ونصحه صديق بأن يذهب لإلقاء التحية عليه، حتى ينتهي الخلاف بينهما، وبالفعل توجه فهمي لشيكابالا وألقى عليه التحية، واحتضنه ودار بينهما حديثًا انتهى بسب الأخير لجماهير النادي الأهلي، الأمر الذي أغضب فهمي، حسب رواية مدير أعمال الأخير أحمد درويش، في فيديو نشره آنذاك عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

وحاول فهمي أن يمتص غضب شيكابالا، وتحدث معه موضحا أن جماهير الأهلي تخصه، ولا يصح أن يسبهم بألفاظ غير لائقة، إلا أن الأخير عاد لتكرار نفس الألفاظ الأمر الذي دفع فهمي للرد عليه بنفس طريقته، وتدخل عدد من حضور الحفل، لإبعاد الطرفين حتى لا يتطور الأمر بينهما لأكثر من ذلك.

وحسب رواية أحمد فهمي نفسه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "MBC مصر"؛ قال إنه حاول في البداية تهدئة شيكابالا، حينما هاجمه خلال حفل الزفاف، مضيفا: "أنا حاولت أهديه جدا في البداية وده واضح من الفيديو المتداول، وقولتله: يا ابني ما أنت شتمت ناس تخصني، قالي: نعم يا أخويا! مين بقى الناس اللي تخصك! جمهور الأهلي! طيب كذا الأهلي.. كذا جمهور الأهلي.. وكذا أي حد بيشجع الأهلي، وقسما بالله ما غيّرت حرف، قولتله أنت بتقولي أنا كده يا شيكا؟ قام قايلي نفس الشتيمة المركبة دي.. وطبعا بعد ما قالي الكلام ده مشوفتش قدامي، أنا شتمته بشخصه وقسما بالله ما جيت ناحية نادي الزمالك ولا جمهوره والناس الحاضرة تشهد ومنهم حازم إمام وأمير مرتضى منصور، أنا رديت نفس الشتيمة في وشه، وقولتله كل الحاجات اللي هو بيحبها في وشه وبعدها الناس حاشت بينا.. أنا في الآخر يا جماعة كابو، والأهلي أهم حاجة بالنسبالي في الدنيا".

وامتد الصراع بينهما إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب فهمي عبر حسابه على "فيسبوك": "أنا مش ممثل أهلاوي.. أنا واحد أهلاوي بقى ممثل.. قدامي تحترم نفسك عشان المنطقة دي خط أحمر".

وتوّج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، مساء الجمعة، بفوز مثير تحقق على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "استاد القاهرة".