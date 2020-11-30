أول رد فعل من إيمي سالم بعد شائعات علاقتها بعمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة إيمي سالم، جمهورها ومتابعيها، عدة صور جديدة لها ارتدت خلالها فستانا قصيرا أسود اللون.

ونشرت إيمي الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق بالإنجليزية: "الصمت صاخب بأبعاده الخاصة".

ويعتبر ذلك أول رد فعل لإيمي سالم بعدما أُثيرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة الماضية، حول وجود علاقة بينها والهضبة عمرو دياب، بعد انتشار صور لهما معا.

الصور تم تداولها مصحوبة بتعليقات تدور حول دخول الهضبة في علاقة جديدة بعدما تردد وجود خلافات بينه وبين الفنانة دينا الشربيني أدت إلى انفصالهما، خاصةً بعدما سخر في حفله الأخير من كلمات أغنية "أماكن السهر" التي قدّمها لدينا.

وبتتبع الصور المنتشرة لعمرو دياب مع إيمي سالم، وجدنا أنها صور قديمة سبق ونشرتها الفنانة إيمي سالم عبر حسابها بموقع "إنستجرام" على فترات مختلفة.

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