الفنان المتهم بالتطبيع يسقط على المسرح في دبي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تعرض الفنان المتهم بالتطبيع لموقف محرج، مساء اليوم السبت، وذلك أثناء تواجده في مهرجان ضيافة المقام حاليا بإمارة دبي.

وسقط الفنان المتهم بالتطبيع على خشبة المسرح أثناء توجهه لاستلام جائزته، وحرص على أن يقف سريعا، ولكنه سار وتبدو عليه علامات الألم.

وتقام حاليا الدورة الرابعة من مهرجان ضيافة في مدينة دبي، بحضور عدد نجوم الوطن العربي.

وكانت نقابة الصحفيين قد قررت مقاطعة أخبار الفنان المتهم بالتطبيع ومنع نشر إسمه أو صورته، وذلك على خلفية أزمة الصور المتداولة له مع بعض الشخصيات الإسرائيلية الشهيرة في دبي.