نيقولا معوض يوجه الشكر لجمهوره ويعتذر لعدم الرد على هاتفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان نيقولا معوض، على توجيه الشكر لكل محبيه على ردود الفعل والإشادة عن دوره بمسلسل "خيط حرير"، موجهًا إعتذاره لعدم قدرته الرد على هاتفه لإنشغاله في التصوير.

ونشر نيقولا، صورة له من المسلسل عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "(خيط حَرير).. شُكراً من القلب للكلّ .. وبعتذر إنّي ما عم بقدر أردّ.. التصوير وفرق الوقت كتير مصعبين المهمّة، كلّ الحُبّ من أستراليا لكم وين ما كنتوا".

مسلسل "خيط حرير" بطولة مي عز الدين، محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيقولا معوض، هنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، ولاء الشريف، عبدالرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، حنان سليمان، ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوي، حازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.