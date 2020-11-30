أحمد عبد المجيد يشارك في مسلسل "عش الدبابير"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يشارك الفنان الشاب أحمد عبدالمجيد، في المسلسل الرمضاني الجديد "عش الدبابير"، المقرر انطلاق تصويره نهاية شهر ديسمبر المقبل، تمهيدا لعرضه في السباق الدرامي الرمضاني المقبل، بعد أن انتهى المخرج أحمد خالد موسى من معاينة أماكن تصويره.

ويجسد "عبدالمجيد" خلال أحداث مسلسل "عش الدبابير" شخصية صديق مقرب لأحد أبطال العمل، وبعد عدة حلقات يتم قتله.

وبنى فريق عمل مسلسل "

عش الدبابير" الديكورات الخاصة به التى تشمل أغلب مشاهده حيث ينتمى إلى الدراما الشعبية، مع وجود عدد من الصراعات المختلفة، وهو في مرحلة ترشيح باقي الأبطال والتعاقد معهم.

وتدور قصة مسلسل "عش الدبابير" حول شخصين تربطهما صداقة قوية يواجهان صعابًا ومشكلات كبيرة مع عدو لهما يحاول أن يسيطر عليهما ويتحكم فيهما، مما يجعلهما يدخلان معه فى صراعات.

مسلسل "عش الدبابير" يجمع مصطفى شعبان وعمرو سعد للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، ومعهم الفنانون حنان مطاوع، ياسمين رئيس وعدد من ضيوف الشرف والفنانين الشباب.

ويعد "عش الدبابير" التعاون التاني بين المؤلف محمد سيد بشير و المخرج أحمد خالد موسي بعد فيلم "هروب اضطراري".

يذكر أن آخر أعمال أحمد عبد المجيد مسلسل "خرم إبرة"، الذي تناول قصة الشاب سعيد، الفنان عمرو سعد، الذي يحاول التغلب على مشاكله بالهروب، والسفر إلى الخارج رغبة منه في إصلاح مسار حياته، كما يسعى للدخول في عالم الأثرياء لتحقيق حلمه، ليفاجا بأن عالم الثراء ليس كما توقعه، وتتصاعد الأحداث، وهو بطولة عمرو سعد، إدوارد، سوسن بدر، محمود حمدان، محمد حسين، تأليف حسان دهشان، ومن إخراج إبراهيم فخر.