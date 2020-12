العثور على مخلوق “مرعب” على عمق 3000 متر تحت الماء يحل لغز مثلث برمودا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - مثلث برمودا، كلمتان تختصران الغموض والخوف، فهي منطقة شهيرة بسبب الأبحاث العديدة التي نشرها مؤلفون في منتصف القرن العشرين، تحدثوا فيها عن المخاطر التي تحيط هذه النقطة الجغرافية “المخيفة” بالنسبة لملايين الأشخاص، والمثيرة لعدد كبير أيضا، ممن قرروا الذهاب إليها فلم يعودوا منها حتى هذه اللحظة.!

تقع منطقة برمودا في الجزء الغربي من المحيط الأطلسي مجاورة للساحل الجنوبي الشرقي لولاية فلوريدا، بالولايات المتحدة الأمريكية، ويشمل المثلث فلوريدا (بالولايات المتحدة الأمريكية) وجزر برمودا (تابعة لبريطانيا) وجزر البهاما. ويعتبر خندق بورتوريكو النقطة الأعمق في المحيط الأطلسي ب 30,100 قدم، وهو يقع ضمن إحداثيات مثلث برمودا.

وفي إطار الاختفاءات العجيبة التي تحدث في تلك النقطة الجغرافية، والتي يتم غالبا فيها اختفاء السفن أو الطائرات، كشف فريق من علماء الآثار البحرية، على سفينة في مثلث برمودا اختفت مع جميع أفراد طاقمها منذ حوالي 100 عام .

وفي التفاصيل، وبحسب قناة “فوكس نيوز”، فقد غادرت السفينة التجارية “إس إس كوتوباكسي”، ميناء تشارلستون (جنوب كارولينا) في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1925 متوجهة إلى كوبا. وبعد مرور بعض الوقت، اختفت السفينة مع جميع أفراد الطاقم. وشكل البحث عن “إس إس كوتوباكسي”، أساساً للحلقة الأولى من سلسلة “أسرار غرق السفينة” على قناة “سيانس تشانل”.

وأوضخت قناة “سيانس تشانل” التلفزيونية من جانبها: “لقد ساعدت دراسة سجلات وكيل التأمين في شركة “إس إس كوتوباكسي”، في إثبات حقائق لم تكن معروفة من قبل: أرسلت السفينة إشارات استغاثة في 1 كانون الأول/ديسمبر 1925 ، بعد يومين من مغادرتها ميناء تشارلستون”.

ودفعت هذه المعلومات الباحثين إلى فكرة أن السفينة التي وجدت قبل 35 عاماً قبالة ساحل سانت أوغسطين في ولاية فلوريدا، هي نفسها سفينة “إس إس كوتوباكسي”.

وقالت قناة “ساينس تشانل” في بيانها الرسمي: “بعد مناقشة ومراجعة جميع الأدلة المتاحة، توصلنا إلى استنتاج بأننا وجدنا الملاذ الأخير لسفينة “إس إس كوتوباكسي”.

ويقع مثلث برمودا على الساحل الغربي للمحيط الأطلسي بين ولاية فلوريدا الأمريكية وجزر برمودا وبورتوريكو. وفي هذه المنطقة الشاذة، ولأسباب غير واضحة، غالبا ما يتم فقدان الطائرات والسفن.

ما هي أسرار مثلث برمودا؟

اكتشف العلماء سبب ظهور علامات غريبة على أجسام الكائنات الحية الي تعيش في “المثلث”. حسب Express.

وفقًا للعلماء، تقع واحدة من أعمق النقاط على هذا الكوكب، خندق بورتوريكو، على أراضي المثلث. يزيد عمقه عن 9000 متر – ضوء الشمس لا يخترقه، لكن الحيوانات الغريبة لا تزال تعيش هناك.

وقال الباحثون إنه على عمق ثلاثة آلاف متر تعيش أسماك القرش البرازيلية المضيئة – وهي حيوانات مفترسة صغيرة لا يتجاوز طول جسمها 60 سنتيمترا. يطلق البريطانيون على أسماك القرش اسم “cookiecutter shark”. حصل على هذا الاسم بسبب الشكل الغريب للدغات التي يتركها القرش على أجسام الكائنات البحرية. كانت هذه اللدغات هي سبب ظهور العلامات الغريبة على أجساد الكائنات في مثلث برمودا.

انتهاء أزمة برمودا

ترجم موقع صوت بيروت انترناشونال عن موقع “اكسبرس” البريطاني مقالا مفصلا عن اكتشاف مخلوق غريب في مثلث برمودا وجاء فيه..

تم حل لغز مثلث برمودا باكتشاف مخلوق “مرعب” يتربّص على بعد 3000 متر تحت سطح المياه المخيفة.

كانت المنطقة المحددة في شمال المحيط الأطلسي مركزاً للأحداث الغريبة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 500 سنة عندما أبلغ كريستوفر كولومبوس وطاقم سانتا ماريا عن رؤيتهم لضوء غير معروف.

مخلوق غريب وجد في مثلث برمودا

إن محيط هذا المثلث المزعوم هو من بين أكثر ممرات النقل البحري كثافة في العالم، حيث غالباً ما تعبر السفن عبره إلى موانئ في الأمريكتين وأوروبا وجزر البحر الكاريبي. وقد عزت الثقافة الشعبية العديد من حالات الاختفاء إلى خوارق أو حتى إلى نوع من أنواع الوحوش البحرية الضخمة، لكن الخبراء يتجاهلون هذه النظريات.

يقوم الغواصون باكتشاف عمق المكان

أحد الجوانب التي حيرت علماء الأحياء البحرية لسنوات كان عدداً من العلامات الغريبة التي تم رصدها على مخلوقات في أعماق البحار، لكن برنامج “أسماك القرش في مثلث برمودا” الذي عرضته قناة ناشيونال جيوغرافيك كشف كيف تجلى الغموض.

قال المعلّق: “يحتوي مثلث برمودا على بعض أعمق الخنادق في العالم. يصل خندق بورتوريكو عند نقطة المثلث الجنوبية إلى أعماق تزيد عن 27,000 قدم.

“لكن الدكتور أوستن غالاغر يشك في أن أحد أسماك قرش النمر المراوغة والذي تمّ تسميته مابل قد تردد إلى منطقة Tongue of the ocean-وهو خندق حاد تحت الماء على بعد أقل من ميل من روز إيلاند.

“وهو أعمق فرع من وادي باهاما العظيم، وقد تم تسميته لشكله الذي يشبه اللسان.”

وكان الفريق قد قام بتتبع القرش لبعض الوقت على أمل تحقيق اكتشاف حول العلامات غريبة.

وقال الدكتور غالاغر: “يقع The Tongue Of The Ocean على بعد نصف ميل أو نحو ذلك من الشاطئ.

“ينتقل من حوالي 30 قدماً إلى 300 إلى الآلاف بسرعة كبيرة.

وتابع: “ليس لدينا أي فكرة عما يحدث في الخنادق العميقة هنا.”

“أي شيء يمكن أن يحدث في أعماق البحار، إنه إحدى الحدود النهائية للاستكشاف البشري، وهو أكثر إثارة للاهتمام من استكشاف الفضاء.”

قام المصور السينمائي تحت الماء جو روميرو بتفصيل سبب اهتمام الباحثين بهذه المنطقة.

قال: “الحيوانات من جميع الأنواع يمكن أن تعيش داخل هذا الخندق.”

وتابع: “يبدو أنه هناك تقارير عن جميع أنواع المخلوقات المختلفة التي تعيش هنا.”

“من المتوقع أن يصبح هذا المكان أسطورياً.”

وكشف المعلّق كيف حقق الفريق اكتشافاً. وقال: كان يُعتقد في السابق أنها منطقة قاحلة مع عدد قليل من أشكال الحياة القادرة على العيش دون ضوء الشمس ، في حين اكتشف علماء الأحياء البحرية أن المياه العميقة لمثلث برمودا هي موطن لأنواع جديدة من أسماك القرش.

من بين أنواع سمك القرش التي تعيش في الأعماق، تبرز سمكة قرش صغيرة واحدة بسبب هجماتها الجريئة.

فصيلة سمك القرش cookiecutter هي سمكة قرش مرعبة ذو اسمٍ جميل مخادع.

يبلغ طول سمكة القرش “كوكي كاتر” فقط ٢٠ انش

“هذا القرش الذي نادراً ما يتمّ التقاط صوره، يتحرك عامودياً بشكل دراماتيكي”.

الآثار التي تتركها سمكة “كوكي كاتر”

تعيش أنواع القرش الصغير من عائلة Dalatiidae في المياه الدافئة والمحيطية في جميع أنحاء العالم، وخاصة بالقرب من الجزر.

وأضاف المعلّق في أغسطس: “يسكن خلال النهار في أعماق تزيد عن 3000 قدم، ولكن في الليل يرتفع 2000 قدماً ليصطاد.

“ينمو فقط إلى 20 بوصة، ومع ذلك لديه الجرأة لمهاجمة الحيتان والتونة وحتى أسماك القرش البيضاء العظيمة.

“ودليلاً على ذلك هو الإصابات التي يتركها على ضحاياه – ثقب دائري على شكل البسكويت.