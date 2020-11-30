شكرا لقرائتكم خبر عن الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكى: طلبت من المحامى استرجاع المقتنيات ولم يستجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رامى بركات الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكى، إنه طلب من المحامى استرجاع مقتنيات أحمد زكى ولم يستجب، مؤكدا: "لم أبع أى مقتنيات للفنان الراحل هيثم أحمد زكى، وأى أرث من مقتنيات الفنان العظيم فى شقة الهرم، وجرى إخلاء شقة المهندسين ولا يوجد بها أى مقتنيات".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى المذاع على قناة مصر الأولى، أن المحامى أدلى بتصريحات تليفزيونية تخص هيثم دون الرجوع لى، لافتا: "المحامى أخذ المقتنيات للفنان الراحل أحمد زكى وأرسالها إلى وزارة الثقافة ولم يتم تسليمها حتى الآن".

وأكد أنه يرفض خروج أى مقتنيات للفنان الراحل أحمد زكى من مصر، مضيفا: "أشقاء الفنان أحمد زكى عاوز أديهم حقهم فى كل حاجة وده اللى كنت عاوزه من الأول ولم يتم تنفيذه".