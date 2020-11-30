شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى على تليفزيون الخليج 365.. بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى، ضيفًا في "تليفزيون الخليج 365" مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن باليوم السابع، والمذيعة شروق وجدى، ومن المقرر أن يذاع اللقاء بعد قليل على الصفحة الرسمية لليوم السابع.

ويتحدث المطرب الشعبى محمود الليثى في لقائه، عن بدايته الفنية التي بدأت بالمديح النبوى والتواشيح، حيث كشف خلال اللقاء عن تركه للهندسة واتجاهه للغناء في الأفراح وكيف أقنع والده بذلك، ويتحدث أيضا نقطة التحول من أفراح الشارع إلى الحفلات بالفنادق.

كما يكشف لنا كواليس وأسرارا جديدة عن الأشخاص الذين وقفوا بجانبه، وكيف حقق النجاح في ظل وجود نجوم كبار في الطرب الشعبى من بينهم عبد الباسط حمودة ومجدى طلعت وطارق الشيخ، كما يكشف لنا عن أعماله الجديدة والنجاح الذى حققه مؤخرًا من خلال أغنية قشطة بالزبادى التي أستعان فيها بالراقصة لورديانا.