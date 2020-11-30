شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن أبو زهرة يحيي ذكرى رحيل زوجته بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة الذكرى الأولى لرحيل زوجته، وذلك من خلال حسابه على موقع فيس بوك، حيث كتب: "تمر اليوم الذكرى السنوية الأولى لحب عمري ورفيقة دربي المرأة التي ازداد حبي لها خلال رحلة عمر حافلة بالذكريات وحتى بعد رحيلها عن عالمنا، عام كامل لم يمر يوم فيه إلا وتذكرتك وتمنيت لو أني أراك هنا بجانبي، لا استطيع أن أصف كم أثر غيابك في يا أطيب وأحن الخلق".

الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة ولد بمحافظة دمياط عام 1934، حصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام1958، عمل موظفًا في وزارة الحربية، ثم عين ممثلًا في المسرح القومي عام 1959.

أول عمل مسرحي له كان مسرحية (عودة الشباب) لتوفيق الحكيم، وله عدة أعمال أخرى في المسرحرح منها (أقوى من الزمن، قريب وغريب).

لمع تليفزيونيًا بشدة، ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها (الملك فاروق، من أطلق الرصاص على هند علام، العميل 1001، سمارة، جحاالمصرى، ولن أعيش في جلباب أبى، وغيرها من المسلسلات المميزة.

وعلى صعيد السينما شارك في عشرات الأفلام منها (الجزيرة، حب البنات، بئر الحرمان، الحاسة السابعة)، كما قام بالأداء الصوتي لبعضأفلام الرسوم المتحركة كفيلم (علاء الدين) بجزئيه عامي 1992 و1994، ودور الأسد (سكار) في فيلم (الأسد الملك) من إنتاج ديزني عام1994 النسخة العربية، وغيرها من الأعمال المهمة.