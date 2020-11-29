سقوط نمبر وان على مسرح Diafa لحظة توجهه لاستلام جائزته

سقط الفنان المصري الذي يسمى نفسه نمبر 1 على خشبة مسرح Diafa بدبي، أثناء توجهه لإستلام جائزتة، لكنه قام واستمر بالمشي متوجهاً إلى المنصة، معلقًا "ما يوقع إلا الشاطر". ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "Et بالعربي"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مقطع فيديو لحظة سقوطه أثناء توجهه لإستلام جائزة مهرجان Diafa في دبي. الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مقطع فيديو لحظة سقوطه أثناء توجهه لإستلام جائزة مهرجان Diafa في دبي. https://www.instagram.com/p/CIL5bLOl9bT/?igshid=9do98qn363n9 يقام اليوم الأحد 29 نوفمبر، مهرجان ضيافة DIAFA بدورته الرابعة في دبي، حيث يكرم عدد من نجوم ومشاهير الوطن العربي والعالم. في دبي، حيث يكرم عدد من نجوم ومشاهير الوطن العربي والعالم. يذكر أن، نقابة المهن التمثيلية قد أصدرت قرار بوقف نمبر1 عن التمثيل لحين التحقيق معه، بعد انتشار بعض الصور التي التقطت له مع فنانين إسرائليين عبر السوشيال ميديا، وجاء ذلك في الجلسة التي انعقدت بتاريخ 23 نوفمبر الجاري.

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