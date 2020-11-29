تراند اليوم : لبلبة المرأة الغامضة في السينما المصرية .. لا أحد يعلم قصة حياتها

أكدت الفنانة لبلبة رفضها لتقديم مسلسل عن قصة حياتها.

قالت خلال ندوة تكريمية من مجلة “الكواكب”، إنها لا تحب أن يتم تقديم مسلسل عن قصة حياتها، وأوضحت أن سبب رفضها هو أن أغلب أعمال السيرة الذاتية لم تنجح.

وفي رأيها أن مسلسل “أم كلثوم” هو المسلسل الوحيد الذي نجح من هذه الأعمال، ووجهت اعتذارها لصناع باقي الأعمال لأنهم بالتأكيد تعبوا خلال تحضيرهم لهذه المسلسلات.

وخلال الندوة كشفت لبلبة أنها تتمنى تقديم دور أم لولد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقالت متأثرة أنها تريد توجيه رسالة أن أي منزل به طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة هو ملاك داخل منزلهم.

يذكر أن آخر أعمال لبلبة كان فيلم “كازابلانكا” إخراج بيتر ميمي، وبطولة غادة عادل وأمير كرارة، وعمرو عبدالجليل، وإياد نصار.



