تراند اليوم : أسماء جلال : صحتي جت علي كورونا – فيديو

كشفت الفنانة أسماء جلال إنها خلال فترة إصابتها بفيروس كورونا زاد وزنها بشكل كبير.

قالت خلال لقاء في برنامج The Insider بالعربي، إنها عندما أصيب بكورونا أخبرها كل أصدقائها أنها ستخسر وزنا كثيرا.

وأضافت ضاحكة إنها كانت تأكل كثيرا لأنها لم تكن تتذوق أي شيء فتعوض نفسها بالأكل الكثير، لذا حرصت أن تستعيد لياقتها ورشاقتها بعد شفائها وتخضع لتمرينات رياضية قاسية.

وأكدت أسما أنها تحب الأكل كثيرا لذا دائما تتصل بمدربها وتسأله إن كانت تستطيع تناول الطعام ليلا.

وتشارك أسماء جلال في مسلسل “أنصاف مجانين” الذي تدور أحداثه حول شاب يعاني الشيزوفرينيا، وبحاجة إلى نقل قلب، وعقب إجراء العملية يكتشف أن صوت المتبرع أصبح مصاحبًا له، ويطالبه بمساعدته فى العثور على كتاب مهم أفنى حياته من أجله، كى يتثنى له أن يرتاح راحة أبدية، ومن المقرر طرح العمل خلال الفترة المقبلة.

المسلسل بطولة أحمد خالد صالح وأسماء جلال ومحمد عبدالعظيم وغيرهم والعمل مقتبس عن رواية الكاتبة السعودية الدكتورة شيماء الشريف، وتكتب له السيناريو والحوار مريم نعوم، وإخراج عمر رشدي.