تراند اليوم : بعد ماسخرت منه .. وصلة ردح بين أحمد بدير ومي العيدان – إتفرج

اشتعلت الأزمة بين الفنان أحمد بدير والإعلامية الكويتية مى العيدان بعدما أعلن المحامى أشرف عبد العزيز، محامي بدير، في بيان اليوم إنه “جار اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعد ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظية بحق الفنان القدير أحمد بدير”.

وردت الإعلامية مى العيدان على بيان المحامى أشرف عبد العزيز من خلال حسابها بموقع انستجرام قائلة: “أرد على هذا الخبر احب اقول لاحمد بدير المحاكم مفتوحة من 7 الصبح توكل على الله واللى ما تطوله فى ايدك طوله برجلك”.

وأضافت العيدان: “قضيتك خسرانة من الان لان القانون يحاسب على السب والقذف ونسب شيء ليس فيك اصلا وانا قلت بنته مزة طلعت بنت الاقرع وانت اقرع فعلا وفى مليون مقطع فى مسرحياتك وانت بتضحك الناس على قرعتك ومع احترامى سهير البابلى تفت على صلعتك فى ريا وسكينة ليش ما اعتبرتها اهانة “.

وتابعت العيدان: “اعتقد التفه حتى لو تمثيل جارحة خاصة اذا مصوره وارجع اقولك اللى ما اطاوله ب ايدك طاوله برجلك انت شعرك مو متل رشدى اباظة لحواجبك وانا نسبت شئ ليس فيك انت شوف صورنك جمبى وشوف اذا انت اقرع ولا بشعر”.

واختتمت العيدان: “بس خلى المحامى يطلع له بقرشين منك ماشى ماحركت فينى شعرة بس عشان اتعرف انى ديموقراطية نشرت رد بنتك وردك وخليت التعليقات مفتوحة ما اغلقتها وللعلم ترى عندى بدل المحامى 6 وافهم بالقانون وحافظته”.

وقرر الفنان أحمد بدير أمس السبت، مقاضاة الإعلامية الكويتية مي العيدان بعد تنمرها عليه والسخرية منه عبر حسابها الرسمى بموقع “إنستجرام”.

جاء ذلك بعد مشاركة الإعلامية مي العيدان صورة للفنان القدير أحمد بدير وابنته سارة عبر حسابها بموقع “إنستجرام” وعلقت عليها قائلة: “صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة بنت الاقرع”.

وردت سارة ابنة أحمد بدير عبر “فيسبوك” قائلة: “طيب أنا صحيت من النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان الإعلامية، أنا أسمع عن حضرتك طبعا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين!”.

وأضافت: “بس حابة أوضحلك كام حاجة كدة. أولا.. أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة، وأعتقد إنك شوفتي ده كفاية في هجوم الوطن العربي كله عليكي، اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه وبشكر كل الناس اللي ردت غيبتنا!”.

وتابعت سارة: “ثانيا لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم في جملة مفيدة (مع احترامي لكل الفنانين طبعا)، ثالثا أبويا اللي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله، وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت!، وأخيرا أنا أبويا زي القمر ورأيك بعد إذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كدة”.

