موجز الخليج 365 للتكنولوجيا.. الجانب المظلم وشلل نيويورك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا، التي تغطي أحداثا مهمة بالقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

اتهم أعضاء في البرلمان البريطاني، أمازون وأبل بالتهرب من مسؤولياتهما البيئية بسبب زيادة كمية النفايات الإلكترونية.

أعلنت شركة "أمازون" أن زيادة في قدرات التخزين كانت السبب في العطل الضخم الذي حدث يوم الأربعاء الماضي.

كشفت شركة "أوميديجي" (Umidigi) النقاب عن ساعتها الذكية Urun الجديدة المجهزة بوحدة GPS، مع مقاومة للماء و17 وضعا رياضيا مختلفا.

أعلنت شركة "بيوريزم" (Purism) عن إطلاق هاتفها الذكي Librem 5 الجديد، الذي يعول على حماية البيانات.

تدرس سامسونج Samsung وقف خطوط إنتاج هواتف جالكسي نوت Galaxy Note بشكل نهائي مع الاحتفاظ بأقلام S pen لسلسلة أخرى.