السودان يكشف خطته لكبح كورونا.. إجراءات واسعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان تشديد الإجراءات في جميع المصالح الحكومية والخاصة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت اللجنة تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية في المؤسسات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى تخفيض عدد الموظفين في المصالح بنسبة 50 % إلى 70% بما لايعطل العمل الضروري.

وقالت اللجنة، في بيان لها عقب اجتماعها بالقصر الجمهوري، الأحد، إنها منحت الفئة العمرية أكبر من 55 عاما وذوي الأمراض المزمنة إجازات مدفوعة الأجر .

وشددت على إلزام الموظفين والمتعاملين مع الجهات الحكومية والشركات والأسواق بإرتداء الكمامة، بالإضافة إلى توفير مستهلكات غسيل اليدين في كل المرافق، وإلزام المساجد ودور العبادة بإقامة الصلوات في المساحات المفتوحة مع تقصير فترة الصلاة وخطبة الجمعة.

وأكدت ضرورة إيقاف الدراسة بالفصول النهائية ، لحين وضع تصور جديد لاستئناف الدراسة.

ونوهت إلى تشديد الإجراءات لسلطة الطيران المدني بالنسبة للمسافرين والقادمين التي تبدأ بإبراز شهادة فحص سالبة من مركز معتمد لفيروس كوفيد 19 .

وأشار إلى الإلتزام باجراءات التعقيم وإرتداء الكمامات للمسافرين والعاملين بالمطار وشركات الطيران وأيضا الإلتزام بالتباعد الاجتماعي .

وقال وزير الصحة المكلف أسامة عبدالرحيم ، في بيان صحفي، إن الوزارة تنقصها الموارد المالية لزيادة عدد مراكز العزل والعلاج.

وأوضح أن الحكومة تقدم الفحص المجاني للمشتبة بإصابتهم وكذلك العلاج المجاني بالكامل، بينما يتم الفحص للمسافرين بمقابل مادي.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة.

وأكدت الوزارة تسجيل 20 حالة وفاة جديدة، فضلا عن 211 حالة تعاف.

وقالت الوزارة السودانية، في بيان، إن إجمالي حالات الإصابات التراكمية ارتفعت إلى 17404، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1235 حالة.

وخلال الأيام الماضية أصيب عدد من الأطباء بفيروس كورونا، ولقي أكثر من 10 أطباء حتفهم، بينما يقبع آخرون في العزل الصحي بعد تأكد إصابتهم بالفيروس.