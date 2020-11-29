يسرا في حملة ضد التنمر

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت الفنانة يسرا عن مشاركتها في حملة إلكترونية "ضد التنمر" أطلقها المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وبالتعاون مع اليونيسيف والمجلس القومي للأمومة والطفولة وبالإشتراك مع تطبيق إنستغرام.

وتهدف الحملة للحد من ظاهرة التنمر التي انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الإجتماعي، وتوعية الجماهير بخطورة التنمر اللفظي وتأثيره النفسي الضار على المجتمع والأطفال.

وقالت يسرا في فيديو نشرته عبر حسابها على الإنستغرام: "حاسبوا على كلامكم .. خدوا بالكم من كل كلمة بتقولوها .. أنا ضد التنمر".

وكانت يسرا، أعلنت منذ أيام قليلة عن مشاركتها في حملة (كلنا معك) التي أطلقتها الأمم المتحدة، للحد من ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، والتي انتشرت بشكل ملحوظ حول العالم مع فترة انتشار جائحة كورونا والالتزام بالمنازل لفترات طويلة طبق الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية.

وشارك بالحملة عدد من الفنانات بينهم هند صبري، ونيللي كريم، وأمينة خليل.