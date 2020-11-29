أصالة تروج لجديدها "الفرق الكبير"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: روجت المغنية السورية أصالة نصري لأغنيتها الجديدة "الفرق الكبير" من كلمات المستشار تركي آل الشيخ وهو أول تعاون يجمع بينهما.

نشرت الفنانة السورية تدوينة عبر حسابها على الإنستغرام أعلنت من خلالها عن إقتراب موعد طرح الأغنية، قائلة: "بأول تعاون مع أبوناصر الغالي، أغنية فيها كل الدفء والمشاعر الطيبة قريبًا رح تسمعوها، وبعتقد حتستمتعوا فيها مثل ما أنا كتير فيها تعلقت". أعنية "الفرق الكبير" كلمات تركي آل شيخ، ألحان نواف عبدالله، توزيع خالد عز. وكانت آخر إصدارات أصالة الغنائية

على صعيد آخر تستعد النجمة السورية لإحياء حفل غنائي على مباشر عبر الإنترنت، يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر المقبل وستقدم خلاله باقة متنوعة من أغنياتها التي قدمتها خلال مشوارها الغنائي.