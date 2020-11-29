شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير ردا على تنمر إعلامية كويتية: ربنا يهديها وصعبان عليا انتسابها للكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الفنان أحمد بدير، على تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان، على وصفها له بـ"الأقرع" ، قائلا : "صعبان عليا أنها تنتسب لدولة الكويت الحبيبة الصديقة وتبقى مواطنة كويتية ، ربنا يهديها .

وقال الفنان أحمد بدير ، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على ، "فوجئت بالإعلامية بتقول المزة دى بنت الأقرع، ولو هتتكلم عنى أنا بس تقول ممثل مبحبوش عادى، إنما لما تجمع بينى وبين بنتى في جملة تنمرعلى وعلى بنتى ، لافتا الى أنه شاهد ردود أفعال كثيرة من الشعب الكويتى والسعودى والإماراتى واليمنى، وعدة دول، مؤكدا "عندها ألف رد عليها وكلهم بيهاجموها مش معقول نكون كلنا غلط وهى صح".

وأضاف الفنان أحمد بدير ، بمجرد ما عرفت أنى كلفت المحامى برفع دعوى قضائية ، بدأت تشتم أكتر وتقول إذا كان عندك محامى عندى ستة وكلام ملوش لازمة خالص"، مضيفا: "عندى أصدقاء كتير في الكويت وفنانين، وعارف الناس بيحبونى قد إيه".

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان، تسببت فى ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية ، بسبب التنمر علي الفنان أحمد بدير، بعد وصفها له بـ"الأقرع"، عندما نشرت صورة له وابنته وعلقت: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع"، مما دفع بدير لاتخاذ إجراءات قانونية ضدها، وكتبت ابنته سارة عبر حسابها بموقع "فيس بوك": "إيمانا منا بأهمية التصدى لظاهرة وآفة التنمر التي أصبحت منتشرة فى المجتمع.. قرر أبويا رفع دعوى قضائية ضد إساءة الاعلامية الكويتية مي العيدان وتجاوزها فى حقنا بشكل غير لائق".