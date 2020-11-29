شكرا لقرائتكم خبر عن نورت الرياض يا أبو ناصر.. الفنانون العرب يهنئون تركى آل الشيخ بالعودة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ مجموعة من نجوم مصر والوطن العربى، المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، علي عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان يتلقى العلاج هناك لعدة أشهر، إذ اجرى عملية جراحية أيصآ خلال فترة إقامته فى المستشفى.

وحرص كل من النجوم محمد عبده، وعبادى الجوهر، رابح صقر، راشد الماجد، نوال الكويتية، أصالة، نبيل شعيل، عاصى الجلانى، صابر الرباعى، جورج وسوف، مروان خورى، وليد توفيق، حسين الجسمى، نجوى كرم، ديانا حداد، كاظم الساهر، سعد لمجرد، نانسى عجرم، أحلام، راغب علامة، رامى عياش، ميريام فارس، أحمد عدوية، الإعلامى عمرو أديب، على تهنئته بالعودة لأرض الوطن، قائلين: "نورت الرياض يا أبو ناصر".

وكان المستشار تركى آل الشيخ، يتلقى العلاج فى اى أحدى مستشفيات ولاية نيويورك، وكان برفقة صديقه المنتج حمادة اسماعيل، ومن المقرر أن يعقد تركى اجتماعا طارئآ بمسؤلو هيئة الترفية لوضع خطة العمل الجديدة لعام 2021.