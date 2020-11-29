شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا بعد مشاركتها في احتفالية أكبر قافلة مساعدات في العالم: "كان شرف لي الحضور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة يسرا مؤخرًا في احتفالية صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية لدعم ورعاية مليون أسرة في جميع محافظات الجمهورية ودخول الصندوق لموسوعة جينيس العالمية.

وكتبت الفنانة يسرا عبر حسابها الرسمي على تويتر، مساء اليوم :"كان شرف كبير ليا حضور احتفالية صندوق تحيا مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بإطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لدعم ورعاية مليون أسرة في كل محافظات الجمهورية ودخول الصندوق لموسوعة جينيس العالمية".



يسرا عبر تويتر

وفي وقت سابق، احتفل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء ونجوم الفن والإعلام ولفيف من قيادات العمل المدني والتطوعي بإطلاق صندوق "تحيا مصر" لأكبر قافلة مساعدات إنسانية لدعم ورعاية مليون أسرة في جميع محافظات الجمهورية ودخول الصندوق لموسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، بالعاصمة الإدارية.

وكان محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أكد أن أكبر قافلة إنسانية لصندوق تحيا مصر تمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هناك مليون أسرة ستستفيد من هذه القافلة الإنسانية.



يسر خلال الاحتفالية

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أنه تم توفير 5885 شنطة مجمدات دواجن و 2500 كرتونة مواد غذائية و 5500 بطانية، مشيرا أن هناك أكثر من جهة مع صندوق تحيا مصر تساهم فى مساعدة المواطنين فى القري والمحافظات، مؤكدا أن صندوق تحيا مصر يقدم رعاية اجتماعية ورعاية صحية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وكشف أن الصندوق يوفر 500 حضانة فى أماكن العجز، والصندوق يستهدف مساعدة 500 عروس.







الفنانة يسرا