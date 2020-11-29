شكرا لقرائتكم خبر عن كاميلا كابيلو عن صورها مع صديقها شون مينديز: الحب أعمق من الصور بكثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة كاميلا كابيلو على توجيه الشكر إلى صديقها شون مينديز من خلال رسالة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام غازلته فيه وأكدت فيها مدى امتنانها له ولوجودها في حياتها بعدما غير الكثير فيها للأفضل، كما ركزت في رسالتها على أن حبهما لا يقتصر على الصور الذى ينشرها الثنائي من آن لآخر، وإنما يتطرق لما هو أبعد عن ذلك.



رسالة كاميلا

وأضافت أن السبب وراء ما تقوله هو أن الحياة ذاتها حافلة بما هو أعمق من تلك الصور، وهناك أمور أخرى عديدة بحياتهما تشملها مواقف وأمور كثيرة يتشاركا فيها كل يوم.

ثم استكملت بقولها: "عندما تكون على علاقة مع شخص ما، يبدو الأمر وكأنه المرآة التي تعكس نفسك بها مرة أخرى، ولأنني يجب أن أواجه باستمرار مخاوفي، من انعدام الأمان، وطريقة تفكيري، ومعتقداتي عن الحياة وعن نفسي فالحياة لا تكون بالبساطة التي تظهر في الصور في بعض الأحيان، وأحياناً ما يكون الأمر فوضويًا وغير مريح وقبيح، ولكن الأمر الوحيد المميز هو القوة التي يطلق عليها الحب، فهو أمر أشبه بأن تكون نورًا في الظلام ، كما أنه قوة الجاذبية التي تمنحك القوة التي لا هوادة فيها لتكون أكثر شجاعة وحكمة وأفضل مما كنت عليه بالأمس، وهذا ما يفعله معي شون".



مينديز

من ناحية أخري خطف النجمان شون مينديز وصديقته كاميلا كابيلو الأنظار أثناء سيرهما في شوارع فلوريدا في أحدث ظهور لهما، وفقاً لتقريرموقع الديلي ميل، الذى سلط الضوء على أمر بعيد عن إطلالة الثنائى وركزعلى الكوب الذى أمسكه مينديز في يديه، حينما كان يشرب القهوة.

وأضاف التقرير أن مينديز من المشاهير الذى طالما أعلن عن دعمه الكامل لكل ما له علاقة بالبيئة، وبالتالي لا يمسك أية أكواب بلاستيكية أو ما إلى ذلك من أمور قد تسبب ضرراً.