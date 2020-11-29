شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات داخل الحقائب لخطف الأنظار.. أبرزهن فيكتوريا بيكهام وشارون ستون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى نجمات العالم لابتكار أفكار جديدة لجلسات التصوير الخاصة بهن، وذلك بهدف لفت الأنظار إليهن، وكان أحدث هذه الأفكار هى استعانة نجمات العالم بالحقائب ليلتقطوا الصور بداخلها أو بجانبها سواء كانت حقيبة يد كبيرة الحجم أو حقيبة تسوق لأهم وأشهر الماركات العالمية .

تأتى فى المقدمة النجمة العالمية فيكتوريا بيكهام العضوة السابقة لفريق " spice girls " التى ظهرت وهى تجلس بإحدى الحقائب و ذلك بعدة مرات و كأنها تفضل أن تخطف الأنظار ببساطة من خلال صورها ، و هى نفس الفكرة التى اتبعتها النجمة إميلى راتاجكوسكى حيث ظهرت بأحدى الصور فى احدى المتاجر الضخمة و هى تجلس فى حقيبة تسوق من " سان لورون " .

كذلك نجمة هوليوود الشهيرة شارون التى استخدمت شنطة احدى الهدايا التى تلقتها لتلتقط عدد من الصور التى تظهر مدى سعادتها .



شارون ستون شارون ستون

كما دخلت القائمة نجمة تليفزيون الواقع كيندال جينر و التى تتمتع شعبية جارفة حول العالم ، فقد استخدمت جينر عدد من حقائب دار أزياء " louis vuitton " لتلتقط بها عدد من الصور الخاطفة للأنظار التى ابهرت الكثير من محبيها و عشاقها .

وظهرت النجمة والسوبر موديل الشهيرة بيج رايفلر بعدد من الصور بحقائب كبيرة الحجم تحمل اسم دار أزياء " saint Laurent " ، كذلك كات سادلر و إيمى سونج و كارا دولافينى ، وغيرهن .



إميلى راتاجكوسكى



ايمي سونج



بيج رايفلر 1



كات سادلر



كات سادلر2



كارا دولافيني