تعليقاً علي مباراة القمة الأفريقية..عمرو محمود ياسين: لا يا جماعة مش للدرجة دي

ظهرت أحداث عديدة أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي فى الفترة الأخيرة، ما بين شد وجذب بين جمهورى الأهلى والزمالك بعد مباراة القمة الأفريقية، والتي انتهت بتتويج الأول بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف.

اقرأ ايضاً..تعليقاً علي مباراة القمة الأفريقية..أيمن بهجت قمر: حازم إمام أعز أصحابي و اللي بيحصل الأيام دي قمة الهبل

ومن جانبه انتقد الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين سلوكيات بعض المشجعين، خاصة من الشباب الذين ينتمون لفريق من الفرق الرياضية.

وكتب ياسين عبر حسابه على Facebook منشورًا قال فيه: "شفت فيديو غريب جدًا وصعب، لمشجع زمالكاوي منهار

في المستشفى عشان الزمالك خسر، شاب صغير، بس أنا عايز أقول لا يا جماعة مش للدرجة دي، دي رياضة يا اخوانا لازم نحط الأمور في نصابها الصحيح.. أنا جزء كبير من سعادتي بالفوز إني كنت خايف على ابني محمود اللي طول الأسبوع مشغل أغاني الأهلي في البيت، وعمال بيغني معاها وبحرقة وبقاله يمكن شهر ييقولي إن يا بابا لو الأهلي خسر ممكن يجرالي حاجة.. ففعلا جزء كبير من فرحتي بالفوز إنه ما اتضايقش بالشكل ده".

أضاف: "وعايز أقول لكل اخواتي وأولادنا.. أهلاوية وزمالكوية الحياة مليانة تحديات ومحتاجة مننا مجهود وطاقة وفروا طاقتكم وصحتكم لتحديات أكثر شراسة وقوة وأهمية وهتكون بتخصكم أنتوا شخصيا.. حبوا أنديتكم وانتموا كما شئتم.. لكن خافوا على نفسكم.. خافوا على مستقبلكم وأهلكم .. ربنا يحفظنا جميعا".

وكان عمرو محمود ياسين قد استنكر الهجوم الواقع على جماهير الأهلي بسبب انتشار فيديو لاحتفالهم بالبطولة وهم يحملون كلبا أسود اللون ويهتفون باسم قائد الزمالك.

يذكر أن آخر أعمال عمرو محمود ياسين كان مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين ‏عبد ‏العزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، ‏تارا عماد، كارولين عزمي، سليمان عيد، إيمان ‏سيد ‏وبدرية طلبة، إخراج مصطفى ‏فكري، إنتاج سينرجي-تامر مرسي.