أشرف زكي لـ"الخليج 365": لا أحب المال.. وأتعرض لحرب شرسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خاض الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين على مدار 30 عاما العديد من المعارك للدفاع عن حقوق الفنانين، واستطاع أن يحقق مكاسب كثيرة.

ورغم مجهوداته الكبيرة، لا يتوقف أعداء النجاح عن نقده وتوجيه اللوم له، الأمر الذي دفعه أكثر من مرة للتلويح بالاستقالة من منصب النقيب.



ويكرم المركز الثقافي الروسي بالعاصمة المصرية القاهرة، الدكتور أشرف زكي، الثلاثاء، تقديرا لدوره النقابي وإسهاماته الفنية.

”الخليج 365” التقت نقيب الممثلين بمصر، للحديث عن البدايات، وكواليس العمل بالنقابة، وعودة عيد الفن، وأهم القضايا التي تشغله، وموقفه من قضية محمد رمضان.

بداية، ما نقطة التحول في حياتك؟

وفاة أمي، تعلمت من أمي كل الأشياء الرائعة، وكنت شديد الارتباط بها، وتأثرت جدا بعد رحيلها، كنت طالبا بالثانوية العامة، وأصابني الحزن بحالة من الاكتئاب، وكان من الممكن أن تتوقف حياتي، لكن دائما كنت أتذكر كلماتها التي تثير حماسي، لذا أكملت دراستي بنجاح.





رحيل الأم يعد نقطة انكسار في حياتك، فماذا عن لحظات الانتصار؟

أشعر بالانتصار كلما نظرت إلى بناتي، فقد بذلت كل ما في وسعي لتربيتهن بشكل متميز، والحمد لله أشعر بالرضا عن نفسي.

متى بدأ حبك للعمل النقابي؟

بدأت العمل النقابي منذ 30 عاما، ولكن حبي في خدمة الناس بدأ مبكرا، عندما كنت طالبا في كلية التجارة بجامعة القاهرة شاركت في فريق التمثيل، وفي الوقت نفسه التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وكنت أمين اتحاد طلاب، وأقف بجوار زملائي وأعمل على خدمتهم.

هل شعرت يوما بالندم على عملك النقابي؟

بصراحة شديدة، فخور بهذا الدور، ولو عادت بي الأيام للوراء لن أغير منهج حياتي أو مشروعاتي الفنية.





البعض يرى أن أشرف زكي يمتلك ثروة كبيرة، ما تعليقك؟

ضاحكا: أشعر بكراهية تجاه المال جدا، ولم أخطط ذات يوم لجمع ثروة، أنا إنسان عادي مؤمن بأفكار وقناعات، وأحرص دائما على عمل الأشياء التي أحبها.

أما ثروتي الحقيقة هي حب الجمهور وحب زملائي وأسرتي التي أعتبرها ثروة كبيرة فعلا.

إلى أي مدى أثر عملك النقابي على مساحة الفنان بداخلك؟

بكل تأكيد تأثر عملي الفني، أنا كما يعلم الجمهور مخرج مسرحي وممثل، والعمل في المجال يحتاج وقت وجهد وتفرغ، وهموم ومصالح الزملاء الفنانين تحتاج أيضا لوقت كبير، ولكنني سعيد بدوري ولست نادما على السير في هذا الاتجاه.

البعض يرى أن موقعك كرئيس للنقابه ساهم في نجومية وانتشار زوجتك الفنانة روجينا؟



روجينا لم تستفد من وجودي إطلاقا لأنها فنانة كبيرة وبدأت نجمة مع المخرج الكبير يوسف شاهين، ولا أبالغ إذا قلت إنها تعرضت للحرب كثيرا من أعداء النجاح. والحقيقة أنني فخور بمشوار زوجتي لأنها موهوبة واستطاعت أن تصنع اسمها بنفسها.

ما أسباب إلغاء عيد الفن بمصر؟

لا أعلم، ولكن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، تبذل مجهودا كبيرا لعودة الاحتفال بعيد الفن، وأتوقع أن نحتفل به في 2021.

الفن هو القوة الناعمة التي تساهم في الارتقاء بوعي الإنسان وتساعد على نهضة المجتمعات.





حدثنا عن أصعب القضايا المطروحة أمامك الآن؟

قضية التشغيل، بصراحة شديدة نسبة البطالة بين الفنانين كبيرة، وأبذل مجهودا كبيرا للتواصل مع شركات الإنتاج لتوفير فرص عمل عادلة، وأعتبر البطالة ملف شائك وصعب.

اتخذت قرارا بإيقاف محمد رمضان عن التمثيل مؤقتا، هل تشعر بالرضا عن القرار؟

بكل تأكيد، أي شيء يثير غضب الجمهور مرفوض، ولست نادما على القرار، الجمهور هو الضلع الثالث في العملية الفنية، وما فعله رمضان حرك غضبه.





ماذا يعني تكريمك من المركز الثقافي الروسي؟

التكريم يشعر الإنسان بوجوده، ويجعله يدرك أنه يسير في الاتجاه الصحيح.

فخور بالتكريم لأنه عن دوري النقابي ومشواري الفني, وأتمنى دائما أن أكون عند ظن جمهوري وزملائي الفنانين الذين أسعد بخدمتهم.

هل نال أعداء النجاح من أشرف زكي؟

الحمد لله لم يهزمني أعداء النجاح، ولكن أتعرض لحرب شرسة طوال الوقت.