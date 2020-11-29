شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشنى يحيى حفلاً على مسرح سيد درويش في الإسكندرية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى اليوم المطرب وائل الفشنى حفلا غنائيا وليلة صوفية بمصاحبة فرقته الموسيقية على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، ويتضمن الحفل باقة من أروع أغانيه التراثية والابتهالات الدينية، ومنها واحة الغروب تتر مسلسل "الغروب"، كنت فين يا وعد تتر مسلسل "طايع"، حارة الحر تتر مسلسل "البداية"، ما تدمعيش يا أماى تتر مسلسل "الاختيار"، إلى جانب مجموعة من الابتهالات الدينية والصوفية هي: "صلينا على النبى، ابتهال أدعوك، الكبر علا مين، ليلة مولد سيدنا النبي، رسول الله طلب لي الحنين، إن جار عليك الزمن، يا مركب الغربة، يا كعبة البيت العتيق".

من جانبها، أعلنت إدارة أوبرا الإسكندرية التزامها الكامل باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كرونا، والحفاظ على مسافات التباعد بين جمهور الحفل، وذلك بعد الإقبال الكبير على حجز التذاكر.

من ناحية أخرى انتهى المطرب وائل الفشنى من تسجيل أغنية " رؤية " لفيلم "ريما"، من بطولة مايا نصرى، والأغنية من ألحانه، وكلمات خالد البيه، وتوزيع الموسيقى مودى، ويقول مطلعها: "مش رؤية خير.. مش كل عالى طير"، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة على أن تكون أغنية دعائية لفيلم.

فيلم "ريما" بطولة كل من: محمد ثروت، مايا نصرى، الطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، بالإضافة إلى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم: صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.