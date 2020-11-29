شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يشارك متابعيه باحتفالات أغنيتة "يا بخته" الجديدة وسط الفنانين.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم الكبير هانى شاكر، على الاحتفال بأغنيته الجديدة "يا بخته"، التي شاركه فيها المطرب أحمد سعد، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو وصور من كواليس الاحتفال الذي حضره عدد كبير من الفنانين والنجوم على رأسهم النجمة السورية أصالة نصري.

وظهر شاكر في اللقطات التي نشرها عبر حسابه منذ قليل، وهو يتوسط عدد كبير من النجوم مثل أصالة نصري والإعلامية بوسي شلبي، وكتب "من اجواء الاحتفال بأغنية يابخته الجديدة بحضور مجموعة من الفنانين".

وكان طرح النجمان هاني شاكر، وأحمد سعد، كليب أغنيتهما الجديدة "يا بخته" على القناة الرسمية للأخير على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، مساء الأربعاء الماضى.





وذلك بعدما روج الثنائي لها بأفضل طريقة ممكنة حيث تصدر اسمهما التريند لساعات قبل طرح الأغنية بسبب موقف طريف أثناء اجراء حوار مع أحد البرامج التليفزيونية تخلله وصلة من الضحك بينهما بشكل عفوي.