شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة يتألق على مسرح "نجم" بالمهندسين بحضور أحمد التهامى وشاهين وإنجى شرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا نجم الأغنية الشعبية أحمد شيبة حفل غنائى ضخم مساء أمس السبت على مسرح نجم نصر بمنطقة المهندسين، وحضر الحفل مجموعة كبيرة من سيدات المجتمع والفنانين أحمد التهامى وإنجى شرف ومحمد شاهين.



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وقدم شيبة خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه المتميزة منها "آه لو لعبت يازهر"، "و "شبرقة"و"أمتى"، فضلا عن تقديمه عدد من الأغانى التي قدمها كتترات في عدد من المسلسلات منها أغانى "نسر الصعيد"و"الأخ الكبير"و"ضربة معلم"و"الفتوة" وغيرها من الأغانى المتميزة التي تفاعل معها الحضور.





كان نجم الأغنية الشعبية أحمد شيبة قد كشف عن العديد من الذكريات التى أحاطت به منذ بداياته الفنية، وقال في تصريحاته لـ"تليفزيون الخليج 365"، مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، إنه لم يرفع أجره في الحفلات والأفراح منذ سنوات طويلة، حتى يكون في متناول الجميع، حيث علق قائلا: "من حق كل الناس تجيبنى، عشان كدة خليت أجرى في متناول الجميع".

وأضاف شيبة أن المطرب الذي يرفع أجره بشكل كبير بعد نجاح أغانيه لا يحترم جمهوره الذى ساعد في انتشاره، بل يدوس عليه، مؤكدا أن هذا الأمر لا يصح ولا يجب فعله.















