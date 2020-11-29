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شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليون توقيع لاستبعاد آمبر هيرد من بطولة Aquaman 2.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت العريضة التي دشنها عدد كبير من عشاق النجم العالمي جوني ديب، على أكثر من 1.5 مليون توقيع من أجل استبعاد زوجته السابقة النجمة العالمية آمبر هيرد، من بطولة فيلمها القادم Aquaman 2، ويأتى هذا على خلفية استبعاد جونى ديب من بطولة فيلم Fantastic Beasts بعد خسارته لقضية التشهير التي أقامها ضد صحيفة the sun.
وحصلت العريضة التي دشنها جمهور جوني ديب من مختلف أنحاء العالم، على عدد كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية، من أجل مطالبة الشركة المنتجة باستبعاد هيرد من بطولة الفيلم القادم Aquaman 2، ويزعم مدشنو العريضة أن هيرد كذبت بشأن اتهاماتها ضد ديب وأنها هي تشتهر بالإساءة المنزلية التي تم اثباتها في وقائع سابقة ضدها.
عريضة استبعاد آمبر هيرد
ورفض القضاء إذن النجم العالمي جوني ديب بالطعن في قضية التشهير ضد صحيفة "ذا صن"، حيث رفض القاضي أندرو نيكول طلب الممثل للاستئناف، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن لديه فرصة لكسب القضية، حسب ما نشره موقع variety.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حكم نفس القاضي ضد جونى ديب في قضية التشهير التي رفعها الممثل ضد "نيوز جروب"، ناشر "ذا صن"، والمحرر التنفيذي لصحيفة التابلويد دان ووتون، بسبب مقال نشر عام 2018 زعم أنه كان يضرب زوجته في 14 حادثة عنف منزلي يزعوم ارتكبها من قبل "ديب" ضد أمبر هيرد، وحكم القاضي بأن 12 من هذه الحوادث قد وقعت بالفعل، لذلك أكد القاضي أنه ليس هناك أى شىء آخر في القضية يعتبر سببا مقنعا لمنح الإذن بالاستئناف.
وكان النجم العالمي جوني ديب، قرر الاحتفال بالجائزة التي حصدها في مهرجان Camerimage عن فيلمه الدرامي Minamata، من وراء القضبان، أثناء تواجده في جزر الباهاما لتسلم جائزته وهو ما يعد ظهور يحمل رسائل غير مباشرة بعد خسارته لقضية التشهير في المحاكم منذ أسابيع قليلة، وظهر ديب صاحب الـ 57 عاماً، وهو يقف مع جائزته خلف القضبان، وارتدي قبعة صغيرة بظلال بينما يبتسم في ظهور جديد له بعد اعلان خسارته للقضية التي استمرت في المحاكم لعدة أشهر بينهما، لتثبت في النهاية اتهامات اعتدائه عليها بالضرب أثناء زواجهما.
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