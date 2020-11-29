شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تكشف سبب وفاة شون كونرى أسطورة سلسلة جيمس بوند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية، اليوم، عن سبب وفاة النجم العالمي شون كونري، أسطورة سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة، الذي رحل عن عالمنا منذ شهر تقريبًا عن عمر يناهز الـ 90 عاماً، تاركًا أرشيفا كبيرا من الافلام العالمية التي نجحت في اقتناص عدد كبير من الجوائز.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ذا صن"، فإن كونري توفي أثناء نومه في الساعات الأولى من عيد الهالوين في منزله بجزر الباهاما، بعد توقف عمل القلب نتيجة الالتهاب الرئوي وفشل الجهاز التنفسي والشيخوخة والرجفان الأذيني - عدم انتظام ضربات القلب، وهو ما ذكر في شهادة الوفاة التي حصلت عليها مجلة TMZ التي كشفت عن الاسباب الحقيقة وراء وفاة أسطورة جيمس بوند في قصره الفاخر في جزيرة نيو بروفيدنس.



شون كونري

وكانت زوجة شون كونري، ميشلين روكبرون، قد أخبرت وسائل الاعلام العالمية، سابقًا كيف مات الممثل بسلام أثناء نومه وتحيط به عائلته، ولعب كونرى، دور بوند، أو العميل 007، فى سبعة أفلام بدءًا من عام 1962، كما أن كونرى عضوًا سابقًا فى البحرية الملكية، أمضى سنوات فى العمل بوظائف غريبة، بما فى ذلك العمل كعارض أزياء، حتى شق طريقه إلى التمثيل وأصبح فى النهاية أحد أكبر نجوم الصناعة.

ومع ذلك، فى السنوات الأخيرة، طلب كونرى من وكلائه رفض جميع عروض التمثيل وانسحب إلى منزله فى نيو بروفيدنس فى جزر الباهاما مع زوجته، على الرغم من أنه عُرض عليه "عربات يد مليئة بالنقود" للمشاركة في عدد من الأفلام.



شون كونري وزوجته

ويشار إلى أن أرملة الممثل الأسطورى شون كونرى، كانت قد قالت إنه "ذهب بسلام" بعد معركة طويلة مع الخرف، وأضافت ميشلين روكبرون، زوجة كونرى، البالغة من العمر 45 عامًا، إن المرض أضعف نشاط الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، لافته إلى أنه قال لها "إنه حصل على رغبته الأخيرة فى الوفاة بسلام".

وأضافت أرملة الممثل العالمى، "لم يكن قادرا على التعبير عن نفسه.. على الأقل مات أثناء نومه وكان الوضع هادئًا للغاية.. كنت معه طوال الوقت وانزلق بعيدًا.. وهذا ما أراده"، وتابعت "كان يعانى من الخرف وقد أثر ذلك عليه.. وحصل على رغبته الأخيرة فى الهروب دون أى ضجة"، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.



شون كونري

والتقت روكبرون، وهى رسامة فرنسية مغربية، بكونرى فى بطولة للجولف، وتزوجا عام 1975، وقالت: "لقد كان رائعًا وكانت لدينا حياة رائعة معًا.. لقد كان نموذجًا للرجل.. سيكون الأمر صعبًا جدًا بدونه، وأنا أعلم ذلك، لكنها لا يمكن أن تستمر إلى الأبد وذهب بسلام".

توفى كونرى، البالغ من العمر 90 عامًا، الذى منحته الملكة إليزابيث وسام فارس عام 2000، فى منزله فى جزر الباهاما، بحسب ما أعلنت الأسرة، واشتهر الممثل الاسكتلندى المولد بتصويره لسلسلة أفلام جيمس بوند، العميل السرى البريطانى الخيالى الذى أنشأه المؤلف إيان فليمنج.