شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الشكر يجلب الحظ لفيلم The Croods: A New Age.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باع فيلم الرسوم المتحركة العائلي 'Croods 2' تذاكر أكثر مما هو متوقع مع الأخذ في الاعتبار إعادة إغلاق السينمات على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد بسبب ارتفاع حالات COVID-19.

وجمع The Croods: A New Age 3.9 مليون دولار في Black Friday، ومن المتوقع أن يحقق 14 مليون دولار في أمريكا الشمالية خلال 5 أيام إذا استمرت التوقعات في اتجاها، وذلك وسط احتفالات عيد الشكر.

وافتتح فيلم الرسوم المتحركة يوم الأربعاء ، وعرض في 2211 دور العرض (أو في أي مكان لا يزال مفتوحًا).

Croods 2 هو أول فيلم هام وكبير يتم افتتاحه بشجاعة على الشاشة الكبيرة وسط الوباء المستمر منذ عرض فيلم Tenet ، وأول فيلم عائلي هام يتم طرحه منذ بداية الجائحة.

الرسوم المتحركة The Croods: A New Age، وهو الجزء الثاني من فيلم The Croods، حيث يعيد تقديم عائلة Croods التى تعود إلى عصور ما قبل التاريخ أثناء بحثهم عن المكان المثالى للمنزل، وسرعان ما يكتشفون جنة شاعرية تلبى جميع احتياجاتهم ، باستثناء مشكلة واحدة: عائلة تسمى Bettermans تعيش هناك بالفعل، وحقق الفيلم فى دور العرض مليون و800 ألف دولار فى يومين فقط.

وتدور أحداث الفيلم حيث لم يمض وقت طويل قبل أن يرحب Bettermans بآل Croods ويعرفهم على حياتهم العصرية ومع ذلك، سرعان ما ستنشأ التوترات وعندما يبدو كل شىء ضائعًا، يظهر تهديدًا جديدًا سيدفع كلا العائلتين في مغامرة ستجبرهما على احتضان خلافاتهما، واستخلاص القوة من بعضهما البعض وصياغة مستقبل معًا.

بينما ركز الجزء الأول والذي طرح في 2013 على أهمية الأسرة، إنما هذا الجزء يركز على الوحدة، وقال المخرج جويل كروفورد: "قد يكون هذا الفيلم مغامرة كوميدية مجنونة وملحمية، ولكن في جوهره، تدور أحداثه حول عائلتين مختلفتين تمامًا تكتشفان أن مستقبلهما أكثر إشراقًا معًا".