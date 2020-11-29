شكرا لقرائتكم خبر عن أصاله نصرى فى وصلة رقص بعيد ميلاد جمال العدل بحضور نجوم الفن.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة السورية أصالة نصري، في وصلة رقص بعيد ميلاد جمال العدل، أمس السبت، وسط عدد كبير من المشاهير والفنانين الذين حضروا الاحتفال، وظهرت نصري في الفيديو المتداول لها وهي تؤدي رقصة على ألحان الموسيقي وسط أصدقائها من الفنانين والمشاهير وعلى رأسهم الفنان جومانا مراد.

، وظهرت نصري في الفيديو المتداول لها وهي تؤدي رقصة على الحان الموسيقي وسط أصدقائها من الفنانين والمشاهير وعلى رأسهم الفنان جومانا مراد.



أصالة نصري في عيد الميلاد



رقص اصالة نصري

وحرص عدد كبير من النجوم على مشاركة المنتج جمال العدل احتفاله بعيد ميلاده مثل النجمة يسرا، والمؤلف تامر حبيب، مثلما ظهر خلال فيديو نشرته الإعلامية بوسى شلبى، عبر حسابها على موقع انستجرام هنأت من خلالها المنتج جمال العدل بمناسبة عيد ميلاده حين قالت: "كل سنة وجمال العدل طيب"، كما هنأت أيضًا جومانا مراد خلال الفيديو وقالت: "كل سنة وجومانا مراد طيبة".



رقص اصالة نصري وعلى جانب آخر، حرصت أصالة نصري، على التغزل في ابنتها شام الذهبي داخل التعليقات على مجموعة الصور التي نشرتها الأخيرة عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، اليوم الأحد، أثناء زيارتها لمدينة نيويورك الأمريكية، والتي لفتت الأنظار إليها من خلال صورها أمام الكثير من المعالم الشهيرة في أمريكا وفي شوارع نيويورك.

وقالت أصالة نصرى، في تعليقها على صور ابنتها والذي حصد عددا كبيرا من الإعجابات، "الله يحميكي ويحفظك ياملاكي يادنيتي ياأطهر قلّب وروح بالكون كلّه ياماماتي شو أنا فخوره فيكي وراسي بينافس فيكي السحاب"، فيما كتبت شام الذهبى، فى تعليقها على صورها، "السعادة هى حالة ذهنية تختارها بمجرد أن تكون ممتنًا لكل شىء .. كلاً من النعم والدروس".